Lebensmittelgeschäft in Hückeswagen : Neuer syrischer Supermarkt

Hükeswagen An der Bahnhofstraße hat Oday Alhaj das Geschäft Basel Lebensmittel eröffnet. Der 30-Jährige Syrer, der mit seiner Familie in Essen wohnt, führt das Geschäft zusammen mit einem Freund.

Der 30-Jährige kommt ebenfalls aus Syrien, lebt aber bereits seit fünf Jahren in Essen. „Meine Frau und meine beiden Töchter wohnen dort, ich fahre jeden Morgen nach Hückeswagen“, sagt Oday Alhaj. Allerdings könne er vom dortigen Großhandel seine Waren direkt mit in die Schloss-Stadt bringen. Basel Lebensmittel führt der 30-Jährige zusammen mit einem Freund, der in Brandenburg lebt und auch von dort Waren ins Bergische bringt. Natürlich hat sich Oday Alhaj auch auf Lebensmittel aus seiner Heimat spezialisiert. „Ich biete frisches Obst und Gemüse an, aber auch Joghurt und Käse sowie viele Gewürze, Süßigkeiten und Spezialitäten aus dem arabischen Raum, etwa aus Iran, Afghanistan oder der Türkei“, sagt der 30-Jährige.

In Syrien war Oday Alhaj Jurastudent, bis der Krieg auch in seine Heimatstadt Raqqa kam. „Dort war es irgendwann so gefährlich, dass ich mit meiner Frau nicht mehr dort leben konnte“, sagt der 30-Jährige, der 2015 nach Deutschland kam. Beide Töchter sind in Essen geboren worden. In der neuen Heimat hat der Syrer zunächst als Paketzusteller bei Amazon gearbeitet. „Das war wirklich sehr anstrengend. Daher habe ich die Chance gerne genutzt, als ich mitbekommen habe, dass das Geschäft hier zur Übernahme bereitstand“, sagt Oday Alhaj.