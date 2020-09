Bever-Talsperre bei Hückeswagen : Kanuschnuppern an der Bever

Hückeswagen Trotz der Trockenheit hatte der Behinderten- und Rehabilitationssportverband genügend Wasser unterm Kiel, um seine beliebte Veranstaltung durchzuführen. Die jüngeren Teilnehmer wären am liebsten gar nicht mehr ausgestiegen.

Auch wenn in diesem trockenen Sommer die Bever-Talsperre zu einer Pfütze zusammenzuschrumpfen scheint, gab es für die Wassersportler am Samstag noch genügend Wasser unter dem Kiel, um mit den drei Kanus des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes NRW (BRSNW) die hohen körperlichen Ansprüche bei komplizierten Paddel- und Wendemanövern auszuprobieren.

„Wir bieten diesen speziellen Kanuschnuppertag für unsere Reha-Sportgruppen und deren Freunde und Familien schon seit vielen Jahren zusammen mit der hiesigen DLRG an. Es gibt kaum andere sommerliche Sportarten, bei denen sich sämtliche Körperpartien trainieren lassen und gleichzeitig so viel sozialer Teamgeist entsteht“, erläuterten die beiden Haupt-organisatoren Brigitte Thiel und Edgar Begier. Beide erleben gerade im Zug der Corona-Sicherheitsbeschränkungen die Isolation ihrer Schützlinge in den Behindertenwohnheimen und -werkstätten. „Bisher darf nur ein kleiner Teil unserer Sportgruppen zusammenkommen. Es fehlt einfach an wichtigen sozialen Kontakten, weil die Einrichtungen untereinander noch immer Besuchsverbote erteilen“, bedauerte die RBS-Übungsleiterin Susann Bucksch. Umso mehr freuten sich daher behinderte und nichtbehinderte Wassersportfreunde an dem feucht-fröhlichen Gemeinschaftssport in den Kanus, von denen eines sogar genug Platz für vier Personen bieten konnte.