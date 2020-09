Handarbeiten des ehrenamtlichen Arbeitskreises ziehen in die Hückeswagener Innenstadt : Statt Basar nun eine Schaufenster-Ausstellung

Handarbeiten des ehrenamtlichen Arbeitskreises ziehen in die Hückeswagener Innenstadt

Hückeswagen Da die Basare im Altenzentrum Johannesstift nicht stattfinden können, stellt der Arbeitskreis seine Handarbeiten jetzt in zwei Schaufenstern der Innenstadt aus, darunter an der Islandstraße.

Kuschelig warme Wollsocken, Gästehandtücher mit Occhi-Spitze, bestickte Decken und gestrickte Ponchos – das Schaufenster der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße hat am Mittwoch eine neue Auslage bekommen. Statt Werbeplakaten zum Thema Geld stellt hier der ehrenamtliche Arbeitskreis des Johannesstifts bis Weihnachten seine Handarbeiten aus, die dort auch käuflich erworben werden können. Ebenso hat Arbeitskreisleiterin Ursela Schönrath ein Schaufenster der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) an der Islandstraße entsprechend bestückt und herbstlich dekoriert.