Bildung in Hückeswagen : Chinesisch lernen am Berufskolleg

Hückeswagen Seit diesem Schuljahr kann am Berufskolleg Chinesisch als zweite Fremdsprache gelernt werden. Der Unterricht wird von Yangqing Tabacchi erteilt. Der Sinn erschließe sich meist durch den Kontext, erklärt sie.

Yanqing Tabacchi ist Muttersprachlerin und wurde in Peking geboren. Seit 30 Jahren lebt und arbeitet sie in Düsseldorf. Zudem hat die 55-Jährige umfangreiche Vorerfahrungen als Chinesisch-Lehrerin. „Ich habe schon an vier verschiedenen Gymnasien in der Oberstufe und der Sekundarstufe Chinesisch unterrichtet. Im Berufskolleg in Hückeswagen sind derzeit 15 Schülerinnen und Schüler in einem Kursus“, sagt sie. Der Kontakt sei auch über eine der vorherigen Arbeitsstellen am Röntgen-Gymnasium in Remscheid zustande gekommen. Dort hat sie den stellvertretenden Berufskollegs-Leiter – und damaligen RöGy-Lehrer – Heinz Dörpinghaus kennengelernt. „Der Chinesisch-Unterricht ist schon aufwändig für die Schüler, da die Sprache kein Alphabet kennt. Es sind Bilder, aber die Schriftzeichen alleine sagen noch nicht, wie man sie aussprechen muss. Es gibt vier verschiedene Töne, die man für jedes Schriftzeichen kennen muss, da sie alle eine andere Bedeutung haben“, sagt Yanqing Tabacchi.