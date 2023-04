Traditionelles Ostereierschießen des Hückeswagener Schützenvereins Gäste schießen um bunte Ostereier

Neben den Gästen durften die Schützenbrüder die Bahnen am Schießstand einnehmen, so wie Alexander Noll, der allein am Luftgewehr mit seinen Treffern 18 Eier gewann. „Die verteile ich in der Familie“, kündigte er an. Natürlich wurde beim Ostereierschießen nicht auf Eier, sondern um Eier geschossen, wie der neue zweite Schießmeister, Peter Zimmermann, betonte. Für jede getroffene Zehn auf der Zielscheibe gab es ein Ei, ebenso für zwei Neuner- oder drei Achter-Ringe. Schützenchef Stefan Lorse freute sich, dass die Tradition nun wieder auflebt. „Der Verein lebt von mehr Öffentlichkeit“, sagte er. Dabei sei nicht ausgeschlossen, dass auch das eine oder andere Schießtalent dem Verein später treu bleibt, wie Klaudia Danielsen, die vom Vereinsschießen für den TV Winterhagen zum Verein kam und es bis zur Deutschen Meisterin der Sportschützinnen geschafft hat.