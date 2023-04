Schloss-Stadt Hückeswagen mit witzigem Aprilscherz Hückeswagens handgemachte Energie

Diese neue Technik sei in Zusammenarbeit mit der BEW durch die chinesische Firma „Advanced Professional Regenerative Individual Light“ entwickelt. Spätestens hier sollte jeder den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden haben, ergibt sich aus der Abkürzung der „chinesischen Firma“ das Wort April. Die Handkurbeln seien aus Metall und dem nachwachsenden Rohstoff Holz gefertigt, und durch energiesparende LED-Technik könne auf große Akkus verzichtet werden. „Mit diesem Konzept kann die Straßenbeleuchtung zumindest in Teilbereichen auf regenerative Energie umgestellt werden“, hieß es in dem Aprilscherz. Die ersten entsprechend ausgestatteten Leuchten im Stadtgebiet seien am Schlossplatz und vor dem Bürgerbüro installiert worden.