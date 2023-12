Weihnachtsaktion des Schützenvereins Hückeswagen Schießen um Salamis und Süßigkeiten

Schützenchef Stefan Lorse war angenehm überrascht: „So lange, wie ich dabei bin, haben noch nie so viele Schützen und Gäste an unserem Weihnachtsschießen teilgenommen.“ Etwa 60 Teilnehmer waren der Einladung des Schützenvereins zu dieser traditionellen Veranstaltung gefolgt, bei der es auch etwas zu gewinnen gab. Wobei sich die Schützen eine Besonderheit ausgedacht hatten, zählte doch das Ergebnis nach dem Komma. Eine 2,8 war somit besser als eine 10,0. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr mit Auflage auf zehn sowie mit dem Kleinkaliber auf 50 Metern Entfernung. Bei Letzterem lag die Aufgabe darin, einen Papier-Elch in der Zehn zu treffen. „Alle Teilnehmer konnten sich nach Auswertung etwas von dem großzügigen Gabentisch aussuchen“, berichtete Lorse. Darunter waren zum Beispiel ein Fünf-Liter-Bierfass, Salamis, Taschenlampen, Süßigkeiten oder Weihnachtsstollen. Dazu war das Vereinsheim weihnachtlich dekoriert worden, und auf den Tischen gab es Gebäck für alle Schützen und Gäste. Wer lieber etwas Herzhaftes mochte, konnte bei der Currywurst zugreifen.