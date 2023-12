Traditionelles Konzert in Hückeswagen Vielfältige Musikbeiträge in weihnachtlicher Atmosphäre

Draußen wurde es bereits dunkel, vom Schlossplatz her konnte man den beleuchteten Weihnachtsbaum sehen, was rein von der Atmosphäre her nur noch von leise und sanft herabrieselnden Schneeflocken hätte getoppt werden können. Dafür wiederum war der Termin jedoch zwei Wochen zu spät. Aber auch unabhängig von der Witterung fühlte sich das Ganze schon herrlich vorweihnachtlich an. Unter anderem deswegen, weil der Projektchor sich im Windfang mit einem ersten Lied warm sang, was im Kircheninneren direkt dafür sorgte, dass es mit einem Mal ganz still wurde. Es war ein aus der Ferne herbeiwehender Gesang, einer Ouvertüre gleich, der direkt Assoziationen zu den Hirten auf dem Feld wach werden ließ, die sich auf die Ankunft des Erlösers vorbereiteten.