Vorm Hückeswagener Schloss : Freitagabend beginnt das Weinfest vorm Schloss

Hückeswagen Das Weinfest vorm Hückeswagener Schloss öffnet heute, Freitag, 3. Juni, 18 bis 23 Uhr, Samstag, 4. Juni, 15 bis 23 Uhr und am Sonntag, 5. Juni, 12 bis 23 Uhr.

Am Freitagabend wird das Gesangsduo „Two for you“ ab 20 Uhr die Gäste mit Musik aus den Charts, vom Pop über Rock bis zum Schlager unterhalten. Am Samstagabend, ab 20 Uhr, wird Louis Gentile singen. Der gebürtige Amerikaner, der Gesang studiert hat – zunächst als Bariton, später als Tenor –, kann auf internationale Gastspiele, auch in großen Häusern, verweisen und ist bekannt durch Rundfunk- und Fernsehauftritte. Schließlich gibt es am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr wieder Bläserklänge von einer kleineren Besetzung des Musikvereins Dohrgaul, dessen musikalischer Leiter Lothar Vandenherz ist.