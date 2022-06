Stadtrat in Hückeswagen : Stadt bekommt knapp 130.000 Euro für Flüchtlinge

Hückeswagen Derzeit hat die Schloss-Stadt etwa 120 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und diese auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes untergebracht, betreut und versorgt,

Derzeit hat die Schloss-Stadt etwa 120 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und diese auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes untergebracht, betreut und versorgt, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Sitzung des Stadtrates am 7. Juni. Die Politiker müssen die Mittel außerplanmäßig bereitstellen. Das Geld aus der ersten Tranche soll die zusätzlichen Belastungen teilweise ausgleichen. „Der Bund beteiligt sich zunächst in diesem Umfang an den Kosten der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Hierbei handelt es sich um vom Land weitergeleitete Bundesmittel“, informiert die Stadtverwaltung. Die Landesregierung NRW habe am 13. April entschieden, die Mittel vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. Die Verteilung erfolgt nach der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Personen in den Kommunen zum Stichtag 22. April. Die knapp 130.000 Euro sind am 13. Mai in Hückeswagen eingegangen.