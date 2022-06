GGS Wiehagen in Hückeswagen : 23.205 Euro für neue Möbel an Grundschule

Hückeswagen Im Stadtrat am kommenden Dienstag sollen die Politiker über neue Möbel in der GGS Wiehagen entscheiden und 23.205 Euro außerplanmäßig zur Verfügung stellen.

Es geht um die Ausstattung der beiden Hückeswagener Grundschulen und der Förderschule Nordkreis. Im Stadtrat am 7. Juni sollen die Politiker über die außerplanmäßige Bereitstellung von gut 23.000 Euro für neue Möbel in den Räumen der GGS Wiehagen entscheiden. Dieser Betrag stellt den Zuschussbedarf von 85 Prozent aus der Zuwendung des Landes dar, heißt es in dem Beschlussentwurf, den die Verwaltung dem Stadtrat vorlegt. Vorgesehen sind etwa 27.300 Euro, um sowohl mobil einsetzbare Schränke und Regale als auch verschiedene Sitzmöbel zu kaufen. Die Schloss-Stadt muss einen Eigenanteil von 15 Prozent (also 4095 Euro) finanzieren. Die restlichen 23.205 Euro sind außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich war das Förderprogramm auf 2021 begrenzt und sah auch einen Verwendungs- und Zahlungsnachweis für 2021 vor. Das Land NRW hat diese Fristen laut Stadtverwaltung erst in 2022 bis Ende 2022 verlängert, so dass eine Inanspruchnahme der Fördermittel in Hückeswagen umsetzbar ist.