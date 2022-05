Schulwege in Hückeswagen : BM-Leser kritisiert Schulwegeplanung

Hückeswagen Horst Pfitzer glaubt, dass Sorgen und Ängste der Eltern der Schüler der Löwen-Grundschule von der Stadt nicht ernst genommen werden.

Deutliche Kritik an der Schulwegeplanung für die neue Löwen-Grundschule im Brunsbachtal äußert BM-Leser Horst Pfitzer. Er stand deshalb auch in einem kleinen E-Mail-Kontakt mit Bürgermeister Dietmar Persian, der den Hückeswagener sogleich in den Schulausschuss einlud, weil dort die entsprechenden Pläne vorgestellt wurden. Den Vortrag fanden beide Herren sehr interessant, allerdings fiel das Fazit gänzlich unterschiedlich aus.

In diesem Punkt sei er leider zu blauäugig gewesen, seine Hoffnung und Erwartung zu optimistisch, „ich hätte früher nachfragen müssen“, schlussfolgert der Leser, der konkrete Vorstellungen davon ab, wie der Schulweg für die Löwengrundschüler aussehen müsste. Aus seiner Sicht müsste die Fuß- und Radwegverbindung durch den Stadtpark zur Schule umgehend vor Schulbeginn verwirklicht werden. Dasselbe gelte für sichere Wege an und über die Hauptstraßen. Das erfordere Fußgängerampeln an den Übergängen. „Nachdem es bei Baustellen kurzfristig möglich ist, den Verkehr durch Lichtsignalanlagen auch auf Bundes-, Land- und Kreis-Straßen entsprechend sicher für Fußgänger und Radfahrer zu lenken, dürfte dies auch zur Sicherheit der Schüler kein Problem darstellen“, findet er. Diese Zustimmung der Straßenlastträger sei im Interesse eines sicheren Schulweges bis zu einer endgültigen Lösung sicher kurzfristig zu bekommen „und es können die Erfahrungen in die endgültige Planung und Verwirklichung eingebracht werden“, sagt Pfitzer.