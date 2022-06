Aktion „Tag der offenen Gartenpforte“ auch in Krefeld : Private Gärten geöffnet für Publikum

Krefeld Am 4. und 5. Juni können Besucher bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ private Gärten besuchen. Auch in Krefeld beteiligen sich Gartenbesitzer.

Insgesamt nehmen dieses Jahr rund 100 Gartenbesitzer in der Region an der Aktion „Offene Gartenpforte“ teil – 23 davon in Bonn, 31 im Rhein-Sieg-Kreis, neun in Köln und 37 weitere in der Region, fünf davon in Krefeld. An vier Wochenenden öffnen jeweils einige davon ihre Pforten für Besucher. Der Auftakt der Aktion fand bereits Mitte Mai statt. Nach dem 4. und 5. Juni gibt es noch Termine am 2. und 3. Juli sowie am 17. und 18. September. Der Eintritt in die Gärten ist kostenlos.