Stadt Hückeswagen und BEW informieren zum Thema Eigenstromproduktion : Riesiges Interesse an Photovoltaik-Anlagen

Hückeswagen Den Informationsabend zum Thema Eigenstromversorgung in der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros besuchten am Dienstag etwa 180 Hückeswagener.

Schon im März 2020 hatte die Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Stadtrat den Antrag gestellt, die Hückeswagener Bürger über die Möglichkeiten einer Eigenstromversorgung durch Photovoltaik (PV) zu informieren. Doch dann kam Corona, und daher konnte diese Idee erst am Dienstagabend – mehr als zwei Jahre später - in die Tat umgesetzt werden. Die Schloss-Stadt Hückeswagen und die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) hatten zu einem Infoabend in die Glashalle am Bahnhofsplatz eingeladen. Womit niemand wirklich gerechnet hatte, war die große Zahl an Interessenten, die sich dort eingefunden hatten. 180 Hückeswagener verfolgten die Vorträge über Fördermöglichkeiten, Photovoltaik (PV), Elektromobilität und den Erfahrungsbericht eines privaten Nutzers und Hauseigentümers.