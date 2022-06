Bauausschuss in Hückeswagen : Vorschlag des ADFC liegt jetzt beim Kreis

Hückeswagen Der Fahrradclub hatte vorgeschlagen, auf dem Beverdamm eine Fahrradstraße einzurichten. Die Idee wird jetzt vom zuständigen Straßenverkehrsamt geprüft.

Daher werde sich der Fahrradverkehr auch über den Damm verstärken – was aber nicht ungefährlich sei. „Der Staudamm ist sehr schmal, gerade Autos und Motorräder sind in der warmen Jahreszeit nicht immer besonders rücksichtsvoll unterwegs“, sagte Herweg. Die Idee, die dann besprochen wurde, war dann besagte Fahrradstraße. „Die Radfahrer geben hier das Tempo vor – eben auch dem Auto- oder Motorradfahrer. Die Radler müssen nicht sofort zur Seite springen, wenn ein motorisiertes Fahrzeug von hinten ankommt“ sagte Müssener. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war diese Idee auch kurz Thema. Ordnungsamtsmitarbeiter Roland Kissau berichtete von einem Ortstermin an der Kreisstraße 5, bei dem Straßenverkehrsamt, Polizei und Ordnungsamt auch den Beverdamm begutachtet hätten.