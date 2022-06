Tagesausflug für historisch Interessierte : Geschichtsverein fährt ins Märkische Sauerland

Radevormwald/Hückeswagen Die Luisenhütte in Balve und die Stadt Altena mit ihrer berühmten Burg und dem Drahtmuseum sind Ziel bei dem Tagesausflug am 9. Juli.

Die in Mitleidenschaft gezogene Burg wurde ab 1906 bis 1918 im mittelalterlichen Stil restauriert. Schon 1914 hatte Richard Schirrmann in der Burg die erste ständige Jugendherberge der Welt eingerichtet, heute werden diese Anfänge in einem Museum dargestellt.

Zu Füßen der Burg entstand die gleichnamige Stadt die 1367 von Engelbert III. von der Mark die Freiheitsrechte bekam. Aufgrund der Eisenvorkommen in der Region entstand schon im Mittelalter in Altena ein spezieller Wirtschaftszweig. Die Stadt wurde Zentrum des deutschen Drahtgewerbes. 1965 wurde das „Deutsche Drahtmuseum“, das einzige seiner Art weltweit, gegründet, das ebenfalls am 9. Juli besichtigt wird.

Und so wird der Ausflug ablaufen: Abfahrt in Hückeswagen ist um 8.15 Uhr am Denkmal, um 8.30 Uhr ist am Radevormwalder Busbahnhof die Abfahrt für die dort Wartenden. In Balve-Wocklum wird die Reisegruppe gegen 10.30 Uhr eintreffen, die Führung durch die Luisenhütte beginnt um 11 Uhr, um 12 Uhr wird das Museum für Vor- und Frühgeschichte besucht. Nach dem Mittagessen in der „Hüttenschänke“ geht es um 13.30 Uhr nach Altena. Dort ist um 14.45 Uhr eine Führung im „Deutschen Drahtmuseum“, um 15.45 Uhr geht es dann per Erlebnisaufzug und Auffahrt zur Burg. Dort wird die Anlage erkundet und das Museum besichtigt. Im Burgrestaurant stärken sich die Teilnehmer um 17 Uhr beim Kaffeetrinken. Um 18 Uhr geht es wieder ins Tal, gegen 20 Uhr wird die Reisegruppe dann wieder in Radevormwald und Hückeswagen eintreffen.