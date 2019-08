FDP Hückeswagen : Welp erhält Liberalen Bürgerpreis

Hückeswagen Der Ehrenvorsitzende der Hückeswagener FDP ist ihr 14. Preisträger, der den Liberalen Bürgerpreis erhält. Überreicht wird er am 16. November.

Der Liberale Bürgerpreis bleibt dieses Mal in den eigenen Reihen: Der FDP-Ortsverband zeichnet mit Gerhard Welp seinen Ehrenvorsitzenden aus. Wie Fraktionschef Jörg von Polheim im Gespräch mit unserer Redaktion verrät, wird jedoch nicht die politische Laufbahn des 83-Jährigen gewürdigt, sondern vielmehr dessen ehrenamtliche Tätigkeit. So war Welp, bevor er 1967 nach Hückeswagen zog, Presbyter in Remscheid, in der Schloss-Stadt engagiert er sich seit geraumer Zeit für die Hospizgruppe „Die Weggefährten“, organisiert seit vielen Jahren die Schlosskonzerte mit und erstellt zudem in stundenlanger, kleinteiliger Arbeit seit 1979 den Fahrplan, den die FDP kostenfrei verteilt.