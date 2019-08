Kreisliga B : Raspo schielt Richtung obere Tabellenhälfte

Hückeswagen Vor drei Jahren war die Fußballwelt für den alteingesessenen Raspo wieder in Ordnung, nachdem sich der FC 04 Hückeswagen nach zwölf Jahren wieder aufgelöst hatte.

Dass ein Jahr später mit dem SC Heide erneut ein Konkurrent auf der Bildfläche auftauchte, war aber letztlich nicht der Grund, warum es den RSV 09 Hückeswagen 2018 in die Kreisliga B verschlug – dafür hatte der Verein selbst sorgen müssen, nachdem ihm kurz vor Ende der Spielzeit 2017/18 die Spieler der ersten Mannschaft ausgegangen waren. Seitdem kickt der Raspo in der B-Liga und musste den „Emporkömmling“ nach dessen Durchmarsch endgültig ziehen lassen. Denn während der SC Heide in der am kommenden Sonntag beginnenden neuen Saison in der Kreisliga A spielt, hängt der RSV weiterhin in der B-Liga fest. Für die neue Saison setzt der Raspo auf Kontinuität: „Abmeldungen hat es nicht gegeben“, berichtet Vorsitzender Michael Steffens. Auch bleibt David Cocina der Trainer des Teams. Ihm zur Seite als Co-Trainer steht nun jedoch Christopher Quist, der David Harensa ablöst. Der hörte auf eigenen Wunsch auf, wird aber im Notfall als Spieler zur Verfügung stehen. Außerdem gehört Harensa dem Vorstand des Raspo als Geschäftsführer Senioren und Jugend an, und er verstärkt die Alten Herren. Neuer Mannschaftsbetreuer ist Daniel Jerlitschka.