Kostenpflichtiger Inhalt: SC Heide aus Hückeswagen : Von „Rock am Ring“ bis in die Kreisliga

Das alte Ortseingangsschild von Heide ist bei den Spielen immer mit dabei. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der SC Heide ist der wohl kurioseste Fußballverein der Region: Gegründet bei „Rock am Ring“, haben die Hückeswagener in zwei Jahren den Durchmarsch in die Kreisliga A geschafft. Bescheiden geht’s nun in die neue Saison. Zudem startet eine Zweite.