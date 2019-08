Hückeswagen : Mähboot kentert auf Vorsperre

Hückeswagen Der Einsatz des Mähbootes muss unterbrochen werden, weil es am Mittwochnachmittag gekentert war. Der Mitarbeiter, der das Boot steuerte, blieb unverletzt. Das Mähboot wurde durch einen Autokran geborgen.

Zu einem Bergungseinsatz kam es am Mittwochnachmittag an der Wupper-Vorsperre, nachdem das Mähboot gekentert war. Gegen 15 Uhr war dort ein Autokran im Einsatz, der das Boot der Essener Firma Vignold aus dem Wasser zog und an Land auf einen Transporter absetzte. „Unserem Mitarbeiter ist nichts passiert“, teilte Geschäftsführerin Ute Vignold-Gries. Warum das Boot gekentert war und kopfüber im Wasser lag, ist noch unklar. An der Ursachenforschung wird gearbeitet. Immerhin war offenbar kein Öl oder ein anderer Betriebsstoff ausgelaufen. Darüber hatten sich Mitarbeitern des Bergungsteams unterhalten, als ein Spaziergänger vorbeikam.