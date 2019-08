DLRG Hückeswagen : Rettungsbrote von Bäckermeister von Polheim bringen 500 Euro für DLRG

Hückeswagen Drei Monate lang hatte Jörg von Polheim spezielle Brote gebacken und verkauft, deren Erlös von jeweils 40 Cent an die DLRG-Ortsgruppe geht.

Es waren besondere Brote, die Bäckermeister Jörg von Polheim zwischen Mai und Juli verkauft hatte – sogenannte Rettungsbrote in Anspielung auf die DLRG. Denn der Erlös dieser Brote soll der Hückeswagener Ortsgruppe zugute kommen, die auf der Bever-Talsperre nunmal auch mit Booten unterwegs ist. Jetzt steht das Ergebnis fest: Der Bäckermeister von der Kölner Straße hatte in seinem Back-Shop auf dem Etapler Platz sowie über die Lebensretter mehr als 1000 Stück verkauft. Beim Sommerfest Mitte Juli waren die letzten Brote an die Kunden gebracht worden. Zudem hatten einige DLRG-Mitglieder an drei Samstagen vor dem Verkaufsraum beim Verkauf mitgeholfen.

Da 40 Cent pro Brot als Spende an die DLRG gingen und von Polheim auch noch einen eigenen Anteil beisteuerte, überreichte er jetzt an Carina Teckentrup, Enno Bohmfalk und Heiko Altendorf von der DLRG-Ortsgruppe 500 Euro. Das Geld soll in die Instandhaltung der Wasserrettungsstation an der Bever-Talsperre einfließen. Darüber hinaus stehen der DLRG Hückeswagen mit dem Kauf eines neuen Rettungsboots für den Einsatz auf der Bever und dem Bau einer neuen Wachstation in den nächsten Monaten viele Kosten an.