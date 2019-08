kfd Hückeswagen unterwegs : Die kfd besucht das Alte Land und eine Weltstadt

Die kfd war jetzt auf Tour nach Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Foto: kfd

Hückeswagen Eine Reisegruppe der kfd Hückeswagen war jetzt fünf Tage lang auf Tour. Besucht wurde eine Reihe von Hansestädten im Norden.

Gleich drei Bundesländer besuchten die Hückeswagener Frauen der kfd (und einige Männer), führte die jüngste Tour doch nach Niedersachsen, Hamburg und Bremen; Reiseleiterinnen waren die kfd-Mitglieder Claudia Eberius und Beate Hoffmann. In Niedersachsen wurden Buxtehude, Lüneburg und Stade besucht. Auf der Hintour wurde zunächst ein Zwischenstopp in Oldenburg eingelegt, wo die Frauen die St.-Lamberti-Kirche – eine der fünf deutschen Rundkirchen – besichtigten. „Diese Kirche sieht von außen aus wie eine Burg, das Innere überrascht jedoch mit einer kuppelartigen Form“, heißt es in dem Bericht von Claudia Eberius und Beate Hoffmann.

Am nächsten Morgen wurde die Hansestadt Stade besichtigen, deren historische Altstadt durch reich verzierte Fachwerkhäuser, das imposante Portal des Rathauses, den Schwedenspeicher, den Fischmarkt am Alten Hafen mit seinem Holzkran, die Hökerstraße sowie die Kirche Ss. Cosimae et Damiani mit ihrer berühmten Huß-/Schnitger-Orgel besticht. In Buxtehude, ebenfalls eine Hansestadt, aber auch Märchenstadt genannt, beeindruckten riesige Hase-und-Igel-Figuren, die das Stadtbild prägen. Ein Besuch des Alten Landes mit Millionen von Obstbäumen und dazwischen Deiche, Gräben und Kanäle, schmucke Dörfer mit prächtigen, reetgedeckten Bauernhäusern sowie ein Museumsbesuch in der Gemeinde Jork rundeten den zweiten Reisetag ab.

Die Weltstadt Hamburg, die über mehr Brücken als Venedig verfügt, stand am nächsten Tag auf dem Programm. Die Stadtrundfahrt, die Besichtigung der Kirche St. Michaelis – bekannt als „Hamburger Michel“ und Wahrzeichen der Stadt – sowie das große historische Rathaus waren sehr beeindruckend, heißt es in dem Reisebericht. Von den Landungsbrücken konnte die Hückeswagener Reisegruppe Aussicht auf die bekannte und bestaunte Elbphilharmonie sowie das Hafenbecken nehmen. Eine Barkassenrundfahrt vorbei an Schiffswerften, riesigen Containerschiffen, durch die Speicherstadt und auch vorbei an der Elbphilharmonie ließen den Tag ausklingen.

Für den folgenden Tag war ein Besuch in der Hansestadt Lüneburg vorgesehen, wo mehr als 1000 Jahre in der Saline Salz gesiedet worden war. Auch dort beeindruckte eine idyllische Stadt mit zahlreichen engen Gassen und nostalgischen Vierteln. Nach der Besichtigung der evangelischen Kirche St. Nicolai – der Heilige Nikolaus ist auch Schutzpatron der Seefahrer – ging es durch die Lüneburger Heide und das Alte Land zurück nach Stade.