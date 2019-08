Kreissportbund : Mädchen und Frauen als neuer Förderschwerpunkt

Hückeswagen/Oberberg Förderfähig sind Maßnahmen der Sportvereine, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember durchgeführt werden bzw. wurden und sich einem der insgesamt sieben Förderschwerpunkte zuordnen lassen.

Auch in diesem Jahr stellt die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen dem Landessportbund NRW Haushaltsmittel zur Förderung des Engagements der Sportvereine zur Verfügung. Der Landessportbund NRW leitet die Fördermittel auf Antrag an die Sportvereine weiter. Antragsberechtigt sind Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt und Mitglied in einem dem Landessportbund NRW angeschlossenen Fachverband sowie dem zuständigen Stadt- bzw. Kreissportbund sind. Förderfähig sind Maßnahmen der Sportvereine, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember durchgeführt werden bzw. wurden und sich einem der insgesamt sieben Förderschwerpunkte zuordnen lassen. Für 2019 gibt es folgende Förderschwerpunkte:



▶ Kooperation Sportverein mit Schulen