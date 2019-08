Goethetal in Hückeswagen : Kinder nehmen neuen Spielplatz in Besitz

Ein großes Geheimnis machten Stadt und Firma Pflitsch um das, was sich seit Wochen im Goethetal tat. Seit Donnerstag kann nun der Inklusionsspielplatz, ein Geschenk des Unternehmens anlässlich seines 100-jährigen Bestehens an die Stadt, von den Kinder offiziell genutzt werden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Das lange gehütete „Geheimnis“ ist gelüftet: Die Firma Pflitsch hat anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens der Stadt und vor allem den kleinen Hückeswagenern einen modernen Inklusionsspielplatz gestiftet. Am Donnerstag wurde er freigegeben.

Völlig selbstvergessen baggert Elias eine Schaufel Sand nach der anderem inmitten der großen Sandspielanlage. Dass bereits ein anderes Kind sehnsüchtig darauf wartet, selber auf dem Metallgestell mit der Mini-Baggerschaufel Platz zu nehmen, bekommt der Fünfjährige nicht mit. Überall auf dem neu angelegten Spielplatz auf zwei Ebenen toben, rennen und rutschen Kinder in Regenjacken, Matschhosen und Gummistiefeln.

Es hatte etwas gedauert, bis die Erzieherinnen des Awo-Kindergartens vom Dierl die etwa 50 Knirspe für den regnerischen Ausflug angezogen hatten. Deswegen verzögert sich die Eröffnung des Spielplatzes ein wenig. Was die erwachsenen Gäste der Zeremonie nicht weiter stört. Auch die Kinder sind geduldig, bis Bürgermeister Dietmar Persian sowie die beiden Geschäftsführer von Pflitsch, Roland Lenzing und Mathias Stendke, ihre Reden gehalten und symbolisch ein rotes Band durchschnitten haben. Um Punkt 9.58 Uhr aber stürmen Kinder die Spielgeräte.

Die Kinder des Awo-Kindergartens unterzogen die neuen Spielgeräte direkt einem Eignungstest. Der Bodenbelag der Schaukel ist in Pflitschblau. Foto: Stephan Büllesbach

Info Spielgeräte aus Rubinienholz Die Spielgeräte Bodentrampolin, Doppel- und Korbschaukel, Balancier-/Kletterpfad, Klettersteig, Hang- und Röhrenrutsche, Spielhaus zur Förderung der Fitness, Fantasie und Feinmotorik, Trichtertelefon. Waldlerntafeln mit Tierspuren-Memory, Holzxylofon, Hangspielanlage zum Klettern, Krabbeln und Rennen, Sand- und Matschanlage mit Anbauten zum Ziehen, Schieben, Transportieren, Sieben und Baggern. Material Die Spielgeräte sind größtenteils aus Rubinienholz, was als sehr haltbar gilt und kaum zum Splittern neigt. Der Fallschutz an einigen Geräten ist aus gegossenem, weichem Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM). Spende Die Arbeiterwohlfahrt (Awo), deren Kindergarten vom Dierl die Patenschaft für den Spielplatz übernommen hat, stiftet noch eine zusätzliche Bank. „Damit sich dort noch mehr Eltern niederlassen können“, erläutert Kindergartenleiter Bernd Block.

Bereits vor zwei Jahren hatte die Firmenleitung Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen, um in Erfahrung zu bringen, was sich als passendes Geschenk im Jubiläumsjahr eignet. „Wir wollten etwas Nachhaltiges spenden“, sagt Lenzing. Und Stendtke berichtet: „Wir haben geschaut, wo der Schuh drückt.“ Einige Projekt in der Stadt waren in Betracht gezogen worden. Letztlich hatte die Idee eines inklusiven Spielplatzes, den alle Kinder unabhängig ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Möglichkeiten nutzen können, am meisten begeistert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich Pflitsch – immerhin Hückeswagens zweitgrößter Arbeitgeber – als familienfreundliches Unternehmen mit ausgeprägtem Sinn für soziale Verantwortung und in der Region verwurzelt betrachtet. Die Jubiläumsfeier sei Anlass gewesen, der Gesellschaft im Allgemeinen und der Region im Besonderen etwas zurückzugeben, heißt es im „Pflitschboten“, ein zur Spielplatz-Eröffnung gedrucktes Extrablatt.

Der Bürgermeister nutzt die Gelegenheit, neben der Pflitsch-Belegschaft als Spender noch weiteren Personen zu danken. Etwa den beiden Mitarbeiterinnen des Bauamts Anja Kölsch und Stefanie Heymann, die nicht zuletzt für die Beschaffung der Spielgeräte zuständig waren, und den Kollegen vom Bauhof, die die alten Spielgeräte abgebaut und die Flächen für die Aufstellung der neuen hergerichtet hatten. Zudem betont Persian: „Hückeswagen ist eine Familienstadt, in der man wohnen und arbeiten kann und in der es Schulen und Kindergärten gibt.“ Gerade Spielplätze seien wichtige Räume, wo Kinder toben und ihre Kreativität ausleben könnten. Aber sie dienten auch als Treffpunkte für die Erwachsenen.

Die Röhrenrutsche wurde ausprobiert und für gut befunden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dann erinnert Roland Lenzing daran, dass es Zeiten gab, in denen Kinder nicht ihrem Spieltrieb nachgehen konnten, sondern zum Lebensunterhalt der Familie beitragen mussten. Als das Not und Elend so groß gewesen war, dass sie unter teils unmenschlichen Bedingungen in Betrieben zu arbeiten hatten. Erst zwölf Jahre, bevor ernst Pflitsch das heutige mittelständische Unternehmen in Marienheide gegründet hatte, sei das Kinderschutzgesetz erlassen worden: Seit dem 3. März 1903 ist es Kindern unter zwölf Jahren verboten, zu arbeiten. „Weitere Gesetze haben später für den Schutz der Kinder gesorgt und ihre Förderung ermöglicht“, sagt der Geschäftsführer. Da die Familienfreundlichkeit einen hohen Stellenwert bei Pflitsch genieße, sei der Spielplatz ein optimale Jubiläumsgeschenk. „Er soll nun zur Begegnungsstätte für alle Menschen werden“, fordert Lenzing.

Stendtke verweist anschließend auf das Engagement der Mitarbeiter während der 100-Jahr-Feier am 1. Juli. Bei verschiedenen Spielstationen mussten sie Dichtungsringe sammeln und in einen Behälter werfen. Je mehr davon zusammenkamen, desto höher war der Betrag, den Pflitsch für den Bau des Kinderspielplatzes bezahlen wollte. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, betont Stendtke. Denn letztlich kam sogar Geld für die Unterhaltung der Geräte in den kommenden Jahren zusammen.