Besondere Orte in Hückelhoven : DJ mixt in Sternwarte und auf dem Förderturm

Hückelhoven Schöne Bilder zu Techno-Musik aus der Sternwarte auf dem Dach des Hückelhovener Gymnasiums und aus luftiger Höhe neben dem Förderrad von Schacht 3 im Streaming.

„Der Kontakt kam durch Tobias vom Dorp, den Sohn von Günter vom Dorp, zustande“, berichtet Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, auf Nachfrage. Der DJ, mit bürgerlichem Namen Roman Böer, habe für die auftrittslose Zeit nach außergewöhnlichen Orten gesucht. Ende Juni veröffentlichte DJ Tocadisco – der Name ist dem spanischen Wort für Plattenspieler entlehnt – die Session aus der Sternwarte. Wo sonst die jungen Sterngucker der Astro AG in den Himmel spähen, hatte der 46-Jährige sein technisches Equipment aufgebaut. Zuvor war er dem Museum Abteiberg aufs Dach gestiegen. Der in Berlin geborene DJ ist in Mönchengladbach aufgewachsen und lebt dort.