Am Rathaus : Himmerich-Party in Hückelhoven

Sie präsentierten die Details zum NEW Musiksommer in Hückelhoven: Anand Tanna (Eventmanager beim Himmerich), Thomas Knur (Kommunalmanagement bei der NEW) und Carsten Forg (Stadtmarketing-Chef). Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Beim NEW-Musiksommer am 22. und 23. Juli kommen die Besucher in den Genuss der einzigen Veranstaltung des Heinsberger Clubs außerhalb des eigenen Geländes. Worauf sich die Gäste noch freuen können.

In wenigen Wochen steht das nächste musikalische Highlight in der Hückelhovener Veranstaltungslandschaft an. Am 22. und am 23. Juli lädt der NEW-Musiksommer in die ehemaligen Zechenstadt ein. An den beiden Abenden wird der Breteuilplatz direkt am Rathaus Schauplatz der dritten Auflage und lockt bei freiem Eintritt in die Hückelhovener City.

„Es ist eine schöne Veranstaltung in unserem Jahreskalender“, sagt Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, der erstmals ohne den Bürgermeister durch eine Pressekonferenz leiten durfte. Doch auch wenn Bernd Jansen nicht an dem Termin teilnehmen konnte, so wird er doch erneut die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernehmen und freut sich ebenfalls auf die zwei musikalischen Tage.

Info Volle Unterhaltung bei freiem Eintritt Kosten Der Eintritt zu den beiden musikalischen Tagen ist frei. Gastronomie Für die Besucher stehen zahlreiche Speisen und Getränke bereit, unter anderem wird das Hilfarther Bier verkauft.

Eröffnet wird der 3. Hückelhovener NEW-Musiksommer am Freitag, 22. Juli, durch DJ Christian von der Forst aus der Discothek Haus Waldesruh in Himmerich. DJ Christian ist bekannt durch den Rockkeller in Himmerich und die 80er-Jahre-Partys in der Wingertsmühle. In einer tollen Live-Show werden Musikfans der 80er und 90er Jahre zwischen 20 Uhr und Mitternacht voll auf Ihre Kosten kommen. Dazu soll es aufwändige 80er- und 90er-Jahre-Dekoration auf der Bühne geben, zudem wird eine Videowand aufgebaut. Die Open-Air-Disco ist ein Alleinstellungsmerkmal des NEW-Musiksommers in Hückelhoven. Auf keinem der inzwischen sechs Standorte des NEW-Musiksommers in der Region werde vergleichbares geboten. „Das ist auch für uns eine willkommene Abwechslung“, sagt Himmerich-Eventmanager Anand Tanna. Viele alte Stammgäste erwartet er vor dem Hückelhovener Rathaus, es sei die einzige Veranstaltung der beliebten Discothek außerhalb des eigenen Geländes.

Am zweiten Abend des NEW-Musiksommers wird es mit akustischer, handgemachter Musik ganz besonders chillig. Dann stehen mit „Anplugged“ gleich drei Profimusiker auf der Bühne. Das Trio (die beiden Musiker Henning Leise und Henrik Oberbossel mit Sängerin Lea Mies), das zum ersten Mal in Hückelhoven spielt, präsentiert ein großes vielseitiges Programm und ist deutschlandweit auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen zu hören. Ganz egal, ob Streaming-Event, Wohnzimmerkonzert, Hochzeit oder Stadtfest: Die Drei sind überall einsetzbar und bringen für jede Veranstaltung die passende Stimmung mit, heißt es in der Ankündigung.

Insgesamt finden in der Region zwischen Mitte Juni und Mitte August sechs Veranstaltungen unter dem Dach des NEW-Musiksommers statt. Auch in Mönchengladbach, Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Wassenberg und Jüchen werden musikalische Feste gefeiert – an jedem Standort mit einem anderen Schwerpunkt. Im Jahr 2019 fand die letzte Veranstaltung in Hückelhoven statt, dann kam die Corona-Pandemie. Die Verantwortlichen sind froh, in diesem Jahr wieder gemeinsam feiern zu können.