Dorothee Mühlenbruch aus Hückelhoven lädt ein : Es darf wieder gewandert werden – los geht’s im August

HÜCKELHOVEN Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch hat mit den interessierten Wanderern eine Menge vor. Im August lädt zu abwechslungsreichen Touren ein. Anmeldungen zu den unterschiedlichen Terminen sind ab sofort möglich.

Los geht es am 6. August mit dem Training zu Erhöhung der Trittsicherheit. Immer wieder wird Trittsicherheit von einem Wanderer gefordert. Manchmal fehlt sie oder man ist sich nicht so sicher, ob man genügend hat. Um sie zu verbessern, werden die Teilnehmer in diesem fünfwöchigen Kurs Übungen durchführen, welche die visuelle Wahrnehmung und die Koordinationsfähigkeit zwischen der kleinen Muskulatur der Beine und Füße und dem Gehirn stärken. Zudem stärken die Wanderer den Gleichgewichtsinn, die Reaktionsfähigkeit, verbessert werden auch die Kraftreserven. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein zügiges Gehen in die Höhe und Treppensteigen. Zum Aufwärmen werden die Teilnehmer zügig den Wanderweg nach oben zur Himmelsleiter wandern. Unterwegs und oben wird trainiert, auch die Treppe ist natürlich Bestandteil des Trainings. Die Übungen sollten auch zwischendurch und noch einige Wochen danach selbstständig durchgeführt werden. Unterlagen bzw. Trainingspläne für zu Hause bekommt jeder Teilnehmer. Die Termine in der Übersicht: 6., 13., und 27. August.