Immobilienfirma Dahlke AG aus Hückelhoven : Yuliya Haidar wechselt in den Vorstand

Hückelhoven Die große Hückelhovener Immobilienfirma stellte Yuliya Haidar als neues Vorstandsmitglied vor. Sie folgt dem Firmengründer Burkhard Theyssen, der jetzt Aufsichtsratsvorsitzender wird.

Als Marke blickt Dahlke Immobilien auf eine beinahe 70-jährige Geschichte zurück, Burkhard Theyssen hat das Unternehmen seit der Gründung in der heutigen Form im Jahr 2003 geführt. Die Bedeutung der hohen Kontinuität stellt auch Yuliya Haidar heraus. „Dahlke Immobilien ist sehr gut am Markt positioniert, und Burkhard Theyssen hat in den vergangenen Jahren eine unternehmerische Strategie und Vision entwickelt, die wir weiterführen und behutsam immer wieder an die künftigen Herausforderungen anpassen.“