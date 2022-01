Anmeldefrist bis Ende Januar verlängert : Es will noch nicht so recht wimmeln in Hückelhoven

Es will noch nicht so recht wimmeln in Hückelhoven

Hückelhoven Die Aktion des Hückelhovener Stadtmarketings läuft noch nicht so gut wie geplant. Die Anmeldefrist wurde bis Ende Januar verlängert.

780 Bürger der Stadt Hückelhoven in einem Bilderbuch zu vereinen – mit dieser Idee ist das die Stadtmarketing GmbH im November an die Einwohner der ehemaligen Zechenstadt herangetreten. Das Wimmelbuch ist eine neue Aktion des Stadtmarketings, die in Kooperation mit Schanz & Partner, einer Agentur für Kommunikationsdesign, durchgeführt wird. Der Illustrator Jürgen Schanz soll im Laufe des Jahres die Hückelhovener Menschen oder auch Haustiere zeichnen, die auf insgesamt 13 Doppelseiten verewigt werden sollen. Das bedeutet, dass jeder Ortsteil ein eigenes Motiv bekommt und die Bewohner auf die Suche nach Nachbarn und Freunden gehen können.

Eigentlich, so war es der Plan im November, sollte schon vor den Weihnachtsfeiertagen eine Auswahl getroffen worden sein. Doch noch läuft es nicht so recht, etwa die Hälfte der Teilnehmerplätze sind noch offen, die Verantwortlichen haben die Anmeldefrist bis Ende Januar verlängert. In der Vorweihnachtszeit seien viele vielleicht mit den Gedanken woanders gewesen, hatte Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH vermutet. Und möglicherweise sind bei der Zeit mit der Familie an Weihnachten ja auch Bilder entstanden, die sich für eine Bewerbung für das Wimmelbuch eignen.