Unfall in Hückelhoven-Baal : Autofahrer nach Kollision mit Lkw leicht verletzt

Unfall in Hückelhoven-Baal

Hückelhoven-Baal Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Das Auto war an der Kreuzung B57/L117 mit einem Lkw kollidiert. Die Kreuzung wurde zeitweise gesperrt.

