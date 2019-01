Hilden: Neue Verkehrsführung: A3 und A46 kurzzeitig gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Heute Abend, 14. Januar, werden ab 22 Uhr die Hauptfahrbahnen auf der A 46 im Kreuz Hilden gesperrt. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW gerade mit. Die Sperrungen dauern an bis Dienstag, 15. Januar, 5 Uhr.

Doch damit nicht genug: In der Nacht von Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, auf Donnerstag, 17. Januar, 5 Uhr, werden beidseitig zwei Fahrstreifen im Kreuz gesperrt. In beiden Nächten steht nur ein Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Trotz Nachtbaustelle muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, hieß es weiter. Nach Einrichtung der neuen Verkehrsführung bleiben für den Verkehr drei verengte Fahrspuren je Fahrtrichtung im Kreuz Hilden geöffnet.

A42 bei Duisburg und A3 am Kreuz Hilden : Diese NRW-Autobahnen werden in den nächsten Tagen gesperrt

Auch auf der A3 wird die Verkehrsführung in der Baustelle geändert. Aus diesem Grund müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden mit Beeinträchtigungen rechnen: Von Dienstag, 15. Januar, auf Mittwoch, 16. Januar, steht zwischen 21 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Mittwoch und Donnerstag, 17. Januar, sind jeweils von 9 bis 15 Uhr nur zwei von drei Fahrstreifen nutzbar, am Freitag, 18. Januar, von 9 bis 13 Uhr. Von Montag, 21. Januar, auf Dienstag, 22. Januar, ist zwischen 21 und 5 Uhr nur Fahrstreifen nutzbar. In dieser Nacht wird eine Schilderbrücke demontiert. Dafür wird der Verkehr im Verlauf der Nacht kurzzeitig komplett angehalten, teilte Straßen NRW weiter mit.