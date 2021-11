Für den Winterdienst : Messehalle ist Streusalzlager

Rheinberg Meteorologisch und kalendarisch beginnt der Winter zwar erst im Dezember, doch bereits gestern bekamen die Menschen am Niederrhein einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit: Weil sich am frühen Morgen vielerorts eine dünne Eisschicht über die Autoscheiben gelegt hatte, kam erstmals wieder der Kratzer zum Einsatz.

( Straßen.NRW hingegen startete bereits am 1. November gut vorbereitet in die Wintersaison: Die Salzlager sind gefüllt, die Straßenmeistereien startklar, um erste Schneefälle zu beseitigen oder glatte Straßen zu räumen. 80.000 Tonnen Streusalz lagern zu Beginn der Wintersaison in den 125 Salzhallen von Straßen NRW. Das Zentrallager in der Halle der Messe Niederrhein ist zudem gut gefüllt und fasst aktuell 40.000 Tonnen Streusalz-Reserve. Mit insgesamt 120.000 Tonnen Salz ist Straßen.NRW für die Wintersaison.