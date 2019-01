Hilden : Autofahrer schläft vor Ampel ein

1,8 Promille registrierte das Atemalkohol-Messgerät beim 20-jährigen Autofahrer, den die Polizei vor einer Ampel am Nordring weckte. Foto: Jochen Tack

Hilden Ein Nickerchen hatte für einen 20-Jährigen am nächtlichen Montagmorgen den Führerschein- bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf dem Nordring in Hilden einen VW Passat, der augenscheinlich an einer rotlichtzeigenden Ampel wartete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken