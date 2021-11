Tempo 50-Zone abgelehnt : Kein Handlungsbedarf in Herkingrade festgestellt

Herkingrade Ein Antrag der Alternativen Liste für eine Tempo 50-Zone in Herkingrade wurde im Verkehrsausschuss diskutiert. Die Umsetzung allerdings ist äußerst unwahrscheinlich. An der L130 gebe es keinerlei Unfälle, lautet der Einwand vom Leiter des Ordnungsamtes.

„Erfahrungsgemäß führen Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht unmittelbar zur Verringerung der Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, sondern erfordern einen längeren ‚Bremsweg’“, schreibt Rolf Ebbinhaus von der Alternativen Liste in dem Antrag. Das Ortseingangsschild und damit die Geschwindigkeitsbegrenzung befinde sich am Ausgang einer Linkskurve unmittelbar vor mehrfachen Einmündungen auf diese Straße. Der aus dieser Richtung kommende Verkehr könne aus diesem Grund nur recht spät wahrgenommen werden. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Fahrzeuge in diesem Abschnitt der Ortsdurchfahrt ihre Geschwindigkeit schon gedrosselt haben“, so Ebbinghaus in dem Antrag.