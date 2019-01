Hilden : Hilden hat die „Krone“ verloren

Gasthaus Zur Krone, Mittelstraße 17. Foto: Stadtarchiv

In der Gaststätte tagte lange der Stadtrat, feierten Hildener und Briten.1959 wurde das Fachwerkhaus abgerissen. Heute gehört das Grundstück der Drogerie-Kette Müller.

An der Kreuzung zweier alter Handelsstraßen eröffnete im 17. Jahrhundert der Wirt und Amtsjäger Johann Christian Kemperdiek an der Kuhle die Gaststätte „Krone“. 1825 wurde dort die erste Poststelle eingerichtet. Adolf Bausenhaus war dort bis 1857 Wirt und Postexpediteur. Vor seiner Tür machten die Wagen auf dem Weg von Benrath nach Solingen mehrmals am Tag Station, brachten Neuigkeiten und Reisende mit. Mit immer neuen Ideen sorgte Edmund Bausenhaus dafür, dass ihm die Gäste nicht ausgingen. So ließ er 1869 das erste Fahrrad vorführen und lockte damit zahlreiche Schaulustige an.

Doch erst einer seiner Nachfolger, August Gressard, machte den Kronengarten (an ihn erinnert heute noch der Straßenname) weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Er war Mitbegründer des deutsch-ungarisch-österreichischen Geflügelzuchtverbandes – und stellte ab 1873 zahlreiche seltene Vogelarten (Fasane, Pfauen, Tauben und Perlhühner) in Volieren in seinem Wirtshaus-Garten aus. Das brachte dem Biergarten den Namen „Fauna“, ihm den Spitznamen „Hühner-August“ und seinem Betrieb schöne Einnahmen ein.

Wagen vor dem britischen Offiziersklub „Crossed Keys“ im Hotel zur Krone Mittelstraße 17. Foto: Stadtarchiv Hilden

Info Straße erinnert an den Garten der „Krone“ Die Straße Am Kronengarten wurde 1968 erbaut und dient als Anlieferungsstraße für dei Geschäfte der Mittelstraße. Das Parkhaus „Am Kronengarten“ mit etwa 350 Stellplätzen wurde 1979 errichtet. Am Kronengarten haben sich eine Reihe von Fachmärkten angesiedelt.

Im Hotel-Restaurant „Zur Krone“ wurde viele Jahre Politik gemacht. Im Saal tagte ab 1853 der Gemeinderat. Hier arbeitete der junge und sehr energische Bürgermeister Albert Koennecke (1851-1865) an der Erhebung Hildens zur Stadt. Am 18. November 1861 unterzeichnete der preußische König Wilhelm I. in Berlin die Urkunde über die „Verleihung der Rheinischen Städteordnung an die Gemeinde Hilden“. Hilden hatte prominente Fürsprecher wie den Bankier Karl von der Heydt aus Elberfeld. Er bestätigte, dass „die Gemeinde Hilden, begünstigt durch ihre Lage und durch ein ungewöhlich schnelles Aufblühen der Industrie schon seit Jahren in ihrer ganzen Erscheinung das Ansehen einer Stadt gewonnen hat“.

Bürgermeister Albert Koennecke Foto: Stadtarchiv

Jetzt brauchte die Stadt ein repräsentatives Rathaus. Lange wurde über den Standort diskutiert – wieder im Saal der „Krone“. Erst am 18. Dezember 1900 eröffnete Bürgermeister Karl Wilhelm Heitland die erste Ratsversammlung im neuen Rathaus (heute Bürgerhaus) an der Mittelstraße 40. Es war übrigens ohne Baugenehmigung errichtet worden. Erst im letzten Moment wurde der „Schwarzbau“ nachträglich legalisiert.

Gressards Nachfolger J.P. Jansen richtete in der Krone ein fensterloses Zimmerchen ein, die „Bleikammer“. Dort konnten die Gäste auch nach der Sperrstunde weiter zechen. „Von der Deutschen Bierfass-Automaten-Gesellschaft Lübeck ist mir der Alleinausschank für Hilden und Umgebung übertragen worden“, warb Jansen stolz in einer Anzeige 1898. Nach 1945 richteten die britischen Besatzungstruppen (in der Waldkaserne stationiert) in der Krone den Offiziersclub „Crossed Keys“ ein. Nach ihrem Abzug wurde das Fachwerkhaus an die Stadt zurückgegeben. Am 27. Februar 1959 machten Bagger es dem Erdboden gleich. Die alten Balken konnten sich Bürger für zehn Mark pro Lkw-Ladung als Brennholz nach Hause liefern lassen.