Hilden: Elisabeth Harsewinkel hat eine Menge zu sagen

HILDEN Beim Interview-Abend der VHS gibt die erfahrene Kommunalpolitikerin ihr Lebensmotto preis: „Werde nie zum Ja-Sager!“

Die Düsseldorferin Elisabeth Harsewinkel, die viele Jahre lang in Hilden CDU-Stadtverordnete war, begann also die Berichte über ihr Leben mit ihren Erinnerungen an ihre Kinderlandverschickung nach Sachsen im Oktober 1943. Da war sie zehn Jahre alt. Von Heimweh, militärischer Ordnung in Schlafsaal, Unterricht und Küche, von großem Hunger und auch von Repressalien war ihre Kindheit im Lager geprägt. Eindringlich erinnert sich Elisabeth Harsewinkel, dass die Kinder dann, als sie in den letzten Kriegswochen das sächsische Lager verlassen mussten, gezwungen wurden, alle ihre Tagebücher zu verbrennen. Denn „der Russe kommt“, wurde ihnen erklärt. Von April bis Mai 1945 waren die Kinder dann mit ihrer Lehrerin ein Monat lang im Eisenbahnzug unterwegs, bis sie in Aue im Erzgebirge strandeten. Durch verzwickte Umstände erhielten ihre Eltern in Düsseldorf Kenntnis vom Aufenthalt der Tochter. Der Vater holte sie ab und flüchtete mit ihr und anderen Kindern unter abenteuerlichen und lebensbedrohlichen Umständen aus der inzwischen errichteten Sowjetzone. Sie landeten dann am 14. September 1945 in Düsseldorf, wo die Mutter ihre abgemagerte Tochter endlich in die Arme schließen konnte.