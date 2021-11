Nach Rekordhoch in 2019 : Deutlich weniger Polizeieinsätze wegen Hochzeitskorsos in NRW

Deutlich weniger Polizeieinsätze wegen Hochzeitskorsos in NRW

Nach Rekordhoch in 2019

Eine Polizistin steht im Juni 2019 vor den Fahrzeugen eines gestoppten Hochzeitskorsos in Köln. (Archiv) Foto: dpa/Thomas Kraus

Düsseldorf Blockierte Autobahnen und Schüsse: Hochzeitskorsos verursachten 2019 eine Rekordzahl von Polizeieinsätzen in Nordrhein-Westfalen. In der Pandemie sind die Einsatzzahlen aber deutlich zurückgegangen.

Nachdem die Polizei am Samstag auf der Autobahn 61 bei Mönchengladbach einen Hochzeitskorso aus rund zwei Dutzend Fahrzeugen gestoppt hat, ist das Thema wieder präsent. In den Jahren 2019 und 2020 wurden mal Autobahnen blockiert, mal Pyrotechnik abgebrannt, es fielen immer wieder Schüsse: Die Polizei meldete damals eine Rekordzahl gestoppter Autokorsos. Zwischen April 2019 bis Ende Dezember 2020 wurden insgesamt 572 Einsätze bekannt. 104 dieser Einsätze entfielen auf das Jahr 2020.

Wie ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf Anfrage mitteilt, sind Polizeieinsätze im Zusammenhang mit Hochzeiten in Nordrhein-Westfalen aber deutlich zurückgegangen – auch wegen der Corona-Pandemie. In den Monaten April, Mai und Dezember 2020 wurden keine, in den Monaten Juni und November jeweils nur zwei Einsätze bekannt. „Im laufenden Jahr bis zum 6. Oktober zählte die Polizei NRW 41 Einsatzanlässe dieser Art“, sagte der Ministeriumssprecher. „Die Einsatzentwicklung ist auch nach der überwiegenden Aufhebung der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf einem im Vergleich zum Vorjahr ähnlichen Niveau.“