Hilden: BV-Nord: Kassenprüfer zeigen Vorstand an

BV-Nord: Kassenprüfer zeigen Vorstand an

Hilden Die vereinsinterne Finanzaufsicht der Bürgervereins Nord hat Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue erstattet. „An den Vorwürfen ist nichts dran“, sagt Vorsitzender Dieter Arnold. Am Dienstag tagt die Jahreshauptversammlung.

Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden.

Es rumort heftig im Vorstand des Bürgervereins Hilden-Nord: Die Kassenprüfer haben den Vorsitzenden Dieter Arnold angezeigt. Sie bemängeln eine intransparente und unsaubere Führung der Bücher und wittern sogar Untreue. Im Herbst haben sie sich deshalb an die Staatsanwaltschaft gewandt, die den Vorsitzenden zum Verhör gebeten hat. Das Verfahren läuft noch, ein Ergebnis steht aus. Arnold ist sich keiner Schuld bewusst: „An den Vorwürfen ist nichts dran. Überhaupt nichts.“

Ralf Bommermann ist seit 2010 Kassenprüfer beim Bürgerverein Hilden-Nord. „Es gab in dieser Zeit keine Kassenprüfung und auch keine Jahreshauptversammlung, auf der die Mitglieder den Vorstand entlastet haben“, erklärt er. Als er im vergangenen Jahr dann mal die Bücher sehen wollte, war das erst nach zähen Verhandlungen und der Erwähnung des Amtsgerichtes möglich, berichtet er weiter. „Wir sind über einige Ungereimtheiten gestolpert, die uns niemand erklären konnte“, sagt Bommermann. Deshalb zog er im Herbst die Notbremse und zeigte Dieter Arnold an.

Der Bürgerverein wurde 1929 gegründet. Rund 500 Nordstädter sind Mitglied. Eine Traditionsveranstlatung ist die kostenlose Oldie-Night auf dem Nordmarkt, in diesem Jahr am 3. August (Beginn: 17 Uhr, Ende gegen Mitternacht).

Er sei am Anfang sehr verärgert gewesen. Dieser Ärger sei nun verflogen, das Unverständnis über den juristischen Schritt bleibe aber. „Wir werden in der Jahreshauptversammlung aufzeigen, wie sich der Kontostand entwickelt hat“, erklärt Arnold weiter. „Wir haben beispielsweise 6500 Euro in den vergangenen Jahren gespendet“, sagt der BV-Nord-Vorsitzende. Das habe man jedoch nicht öffentlich gemacht. Auch, um keine Bittsteller auf den Plan zu rufen. „Wir haben keine schwarze Kassen. Wir legen jedem Mitglied, das Interesse hat, die Bücher vor“, sagt Arnold.