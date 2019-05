Hilden : Nächtlicher Engpass im Autobahnkreuz Hilden

Hilden In der Nacht zu Freitag (9./10.5.) sperrt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg zwischen 21 und 5 Uhr im Autobahnkreuz Hilden die direkte Verbindung von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Eine Umleitung durch das Kreuz ist mit Rotem Punkt ausgewiesen. Zudem steht in dieser Nacht auf der A3 zwischen Kreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen nur eine Fahrspur zur Verfügung. In diesen Zeiten werden Reparaturen an der Fahrbahn ausgeführt, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit.