Hilden : Viele Wähler haben schon per Brief abgestimmt

Viele Wähler haben schon per Brief abgestimmt

Hilden Immer mehr Hildener geben vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme ab.

Bis gestern Mittag (8. Mai) haben bereits 4970 Briefwähler bei der Europa-Wahl abgestimmt, teilt Klaus Helmer vom Wahlamt der Stadt mit: „Knapp zwei Wochen vor dem Wahltermin ist das schon eine Nummer. Zum Vergleich: Bei der Europa-Wahl 2014 haben 7700 Hildener per Brief abgestimmt.“ Briefwahl ist bis zum 24. Mai im Wahlamt möglich .42.840 Einwohner haben die Einladung erhalten, am 26. Mai ihre Stimme abzugeben .Das Wahlamt ist im Rathaus (1. Etage, Raum 105) aber auch telefonisch (02103 72-112 oder -198) oder per E-Mail (wahlamt@hilden.de) erreichbar.