Neuer Anbieter Lime ist am Start : Noch mehr E-Scooter in Hilden

Das Unternehmen Lime bietet seit 1. Oktober 50 E-Scooter in Hilden an. Foto: dpa/Christoph Soeder

Hilden Firma Lime ist mit einer Flotte von 50 Elektro-Tretrollern gestartet. Bislang teilen sich die Firmen „Bird“ und „Tier“ den lokalen Markt. Mit dem dritten Anbieter steigt die Zahl der verfügbaren E-Scooter in Hilden auf 150. Und der Ärger und die Beschwerden über behindernd abgestellte Roller und verbotswidrige Fahrten durch die Fußgängerzone wahrscheinlich auch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Lime verleiht per App E-Scooter und E-Bikes in 60 Städten. „Wir stellen unser Angebot in enger Absprache mit der Stadt Hilden zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr“, sagt Alexander Graf von Pfeil, General Manager von Lime: „So helfen wir den Städten schrittweise, Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen.“

Für einmalig 1 Euro zum Entsperren sowie 20 Cent pro Minute können die Hildener die Scooter ausleihen. Mit dem Promo-Code HALLOHILDEN bekommen die Lime-Kunden in den ersten zwei Wochen einen Rabatt von jeweils 50 Prozent bei ihren ersten fünf Fahrten.

Info Unfälle mit E-Scooter sind eher selten Die Polizei registrierte im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 2155 Unfälle mit so genannten Elektrokleinstfahrzeugen, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Dabei kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, 386 wurden schwer verletzt und 1907 leicht. Mehr als 80 Prozent dieser Verunglückten waren selbst mit dem E-Scooter unterwegs gewesen.

Lime fordere seine Nutzer auf, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Fahrradwegen und nicht auf Fußgängerwegen zu fahren, und stets ordnungsgemäß zu parken. Dafür weise Lime seinen Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende soll ordnungsgemäßes Parken sicherstellen.

Die Praxis sieht freilich häufig anders aus. Wie eine Anfang September vorgestellte Bilanz der Stadt zeigt, beschweren sich die Hildener vor allem über falsch abgestellte Roller. Das Ordnungsamtes schreibt Verwarnungen, wenn E-Scooter besonders behindernd auf Rad- und Gehwegen abgestellt werden, bislang 15 Mal. Auch das Zurückbringen der Roller in die sogenannten Nester – zehn festgelegte Parkzonen für die Scooter im Stadtbereich – klappt nicht immer so wie vereinbart. Die Roller stünden auch mehr als zwei Tage „irgendwo im Stadtgebiet herum“, was besonders in Wohngebieten auffalle und zu Meldungen führe.

Aber nicht nur der ruhende Verkehr bereitet den Hildenern Sorgen. Einige bemängeln, dass die Scooter häufig nicht nur von einer, sondern gleich von mehreren Personen benutzt werden. Die Polizei ahndete laut Stadt vor allem solche Verstöße – wenn sie die Beamten denn mitbekommen. Die Politik fordert schärfere Kontrollen. Vor allem in den Abendstunden sollten Ordnungsamt und Polizei in der Innenstadt im Einsatz sein.

Teile der Innenstadt sind eigentlich für E-Scooter gesperrt. Die Vorgabe lässt sich zwar technisch, nicht jedoch juristisch umsetzen – denn durch einen elektrischen Eingriff bei der Einfahrt in eine Sperrzone würde das Fahrzeug die Straßenzulassung verlieren. Bislang hat die Polizei in Hilden drei Unfälle mit E-Scootern registriert, zwei Unfallfluchten und einen Alleinunfall mit einer verletzten Person.

Beim Nutzen der E-Scooter gibt es keine Zweifel. Sie haben „keinerlei Bedeutung“ für die Mobilität in Hilden ist die Verwaltung überzeugt: „Dazu sind die Fahrtzahlen und die zurückgelegten Distanzen schlicht zu gering.“ Und die Verkehrswende voranbringen, wie Lime schreibt, werden sie ganz gewiss nicht. E-Scooter werden meist am Abend und am Wochenende, also in der Freizeit genutzt, hat das Umweltbundesamt ermittelt. Und sie sind deutlch teurer als der Bus. Von der Ökobilanz mal ganz zu schweigen.