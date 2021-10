Autobahnsperrung am Kreuz Meerbusch : Kran an der A57-Baustelle verliert Gleichgewicht

Meerbusch Ein 24 Meter hoher Baukran an der A57-Großbaustelle hat seine Gegengewichte verloren und muss abgebaut werden. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Die Autobahn GmbH Rheinland hat am Dienstag die A57 im Autobahnkreuz Meerbusch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dort hat ein Kran, der nördlich vom Autobahnkreuz steht, seine Gegengewichte verloren und steht nicht mehr sicher. Der 24 Meter hohe Kran mit einem Ausleger von 50 Metern steht zwar noch stabil, muss jedoch zwingend demontiert werden, so ein Mitarbeiter der Autobahn Rheinland. Die Gründe für den ungewöhnlichen Defekt müssten noch untersucht werden. Im Autobahnkreuz Meerbusch wurden deshalb auch die Verbindungen von der A44 auf die A57 in Richtung Krefeld gesperrt. Der Verkehr in Richtung Köln wird von der A57 an der Anschlussstelle Krefeld-Oppum auf die B57 abgeleitet, der Verkehr in Richtung Krefeld wird am Kreuz Meerbusch auf die A44 abgeleitet. Die Autobahn GmbH Rheinland hat ein Bergeunternehmen beauftragt, den beschädigten Kran sicher abzubauen. Die Autobahn A57 bleibt deshalb bis Mittwochmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.