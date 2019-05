Hilden/Haan : Insolvenz: Wielpütz sucht Investoren

Wielpütz Automotive beschäftigt an den Standorten in Hilden (Foto) und Haan rund 850 Mitarbeiter. Foto: Tobias Dupke

Hilden/Haan Der Verwalter des Autozulieferers ist zuversichtlich. Entlassungen sind nicht geplant.

Nikolaos Antoniadis geht fest davon aus, dass die Firma Wielpütz noch in diesem Jahr an einen Investor verkauft wird. „Wir verhandeln bereits mit potentiellen Käufern“, sagt der Insolvenzverwalter des strauchelnden Autozulieferers.

Im Dezember kurz vor Weihnachten haben die die 850 Mitarbeiter in Hilden und Haan die Nachricht erhalten, dass Wielpütz finanzielle Probleme hat. Als Grund nannten die Geschäftsführer den Umbruch am Automarkt und die generelle Kritik am Verbrennungsmotor. Das seit 2017 geltende, strengere Testverfahren WLTP habe „zu Veränderungen im Markt geführt, die sich auch auf Automobilzulieferer wie Wielpütz auswirken“, hieß es. „Die verzögerte Marktzulassung von neuen Motoren verursachte erhebliche kurzfristige Umsatzverschiebungen.“