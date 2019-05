Hilden : Alles Liebe und Gute, Theresienschule!

Hilden Sie ist etwas Besonderes: 100 Jahre jung und eine reine Mädchenrealschule. Das wurde gestern gefeiert - mit Erzbischof Kardinal Woelki.

Buntes Treiben herrschte am frühen Nachmittag im und um das Schulgebäude: Diverse Angebote, von der fotografischen bis modischen Zeitreise in die 20er Jahre – Gründungszeit der Schule – gab es zu entdecken, sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der guten alten Küche von damals zu probieren. Doch vor allem bot das Fest genügend Raum für ein Wiedersehen.

„Wir waren damals noch nicht in diesem Gebäude“, sagte Ursula Kischkat vom Foyer der Schule aus. „Aber das Mosaik da drüben, das stammt noch von unserer alten Schule, als sie noch am Reichshof stand. Eine Klassenkameradin hatte daran mitgearbeitet“, erinnerte sich die 74-Jährige. Zur Schule pflege sie noch eine enge Verbindung. Alle zwei Jahre komme sie mit ehemaligen Weggefährtinnen des Entlassungsjahrgangs 1961 vorbei. „Es war eine sehr schöne Zeit. Damals wurden wir noch von Nonnen unterrichtet. Wir haben viel gelernt und die Schule hatte damals wie heute einen sehr guten Ruf“, fasste Kischkat zusammen.

Der getrennte Unterricht, sagt Stephan Martin, stellvertretender Schulleiter, habe durchaus Vorteile. Besonders deutlich sei das in den Naturwissenschaften zu sehen. „Jungs sind in der Regel etwas lauter und forscher im Unterricht.“ Viele Mädchen würden sich nicht trauen im Unterricht was zu sagen, was dazu führe, dass sie in solchen Fächern schlechter abschneiden, als ihre männlichen Mitschüler. „Aber bei uns sieht man, dass sie genauso gut sind, wenn man ihnen nur mehr Zeit einräumt.“ Natürlich gebe es auch in einer Mädchenschule Rabauken, „aber im Großen und Ganzen geht es ruhiger zu“.