Neue Statistik : Region ist bei der Klinik-Versorgung top

Hilden/Haan Der Krankenhaus-Atlas der Landesstatistiker zeigt: Drei Viertel erreichen binnen zehn Minuten ein Krankenhaus.

Im NRW-weiten Vergleich liegen Hilden und Haan weit vorne, auch wenn die Zahlen insgesamt sehr positiv ausfallen: So schaffen es in NRW 98 Prozent der städtischen Einwohner innerhalb von 20 Minuten in ein Krankenhaus. In Regionen mit Verstädterungsansätzen benötigen 56 Prozent weniger als zehn bzw. 95 Prozent der Einwohner weniger als 20 Minuten zum nächstgelegenen Krankenhaus.