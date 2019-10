Hilden : Feuerwehr bekommt eigene Schule

Sie soll 2021 in Betrieb gehen, kündigt Landrat Thomas Hendele an. Alle zehn kreisangehörigen Städte seien inzwischen dafür.

Deshalb ist es für Kremer eine gute Nachricht, dass der Kreis Mettmann jetzt eine eigene Feuerwehrschule einrichten will. Das kündigte Landrat Thomas Hendele dieser Tage im Kreistag an. Die Kreis-Feuerwehrschule soll 2021 in Betrieb gehen und sich über Lehrgangsgebühren finanzieren. Die Einzelheiten will der Kreis im kommenden Jahr in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit allen kreisangehörigen Städten regeln. Der Landrat erinnerte daran, dass die Städte noch vor einigen Jahren eine kreiseigene Feuerwehrschule nicht für nötig gehalten hätten: „Der Kreis hat dies seinerzeit anders bewertet.“ Deshalb habe der Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung entschieden – trotz des ablehnenden Votums der Städte – im Neubau der Kreisleitstelle (Investition rund 29 Millionen Euro) Schulungsräume für eine Feuerwehrschule einzuplanen und zu bauen. „Ich habe mich sehr für eine kreiseigene Feuerwehrschule eingesetzt“, sagt Hans-Peter Kremer. Vor einigen Jahren seien nicht alle Kreis-Städte überzeugt gewesen, dass sie tatsächlich nötig sei. Das sehe man heute anders. Für die Freiwillige Feuerwehr habe der Kreis bereits Schulungsräume gebaut. Jetzt kämen noch Schulungsräume für die hauptberuflichen Feuerwehrleute dazu. In der Feuerwehrschule Düsseldorf koste ein Lehrgang pro Teilnehmer zwischen 15.000 und 20.000 Euro. „Den Drehleiter-Lehrgang oder den Lkw-Führerschein haben wir in Hilden immer selber gemacht.“ Die Abschlussprüfungen hätten stets in Düsseldorf stattgefunden.