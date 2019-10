Hilden : Hoppedine erwacht auf Wiederhold-Platz

Hoppedine Fanny nimmt am 11.11. wieder vieles in Hilden spitz und pointiert aufs Korn. Foto: Tobias Dupke

Die närrische Session naht mit Riesenschritten: Am 11.11. um 11.11 Uhr geht es wieder los.

„Närrisch sein mit groß und klein“: Hinter diesem Motto der Session 2019/20 steht ein designiertes Prinzenpaar und eine engagierte Mannschaft des Carnevals comitees Hilden (CCH). Ein Blick in den Kalender zeigt: in weniger als vier Wochen ist es wieder so weit. Am 11.11.2019 starten die Jecken in die Jubiläumssession der Hildener Narrenakademie.