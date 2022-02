Wirtschaft im Kreis Mettmann : Verbraucherzentrale macht Energiekosten zum Thema

Der Dreh am am Thermostat der Heizung hilft, Energiekosten zu senken. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kreis Mettmann Gas und Strom haben sich enorm verteuert – und auch an den Zapfsäulen der Tankstellen drehen sich die Zahlen immer schneller. Grund für die Verbraucherzentrale, eine Aktionswoche zum Thema Energiekosten anzubieten.

Ob Strom, Erdgas , Heizöl oder Benzin – alle Energieträger sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Erhöhte Abschlagszahlungen, Belieferungsstopps durch einige Energieversorger und hohe Ersatz- und Grundversorgungstarife für Neukunden treffen auch die Menschen im Kreis Mettmann hart.

In den Aktionswochen „Energiekosten steigen – Das ist jetzt zu tun!“ bietet die Verbraucherzentrale NRW bis 4. März praktische Informationen in Form von Online-Vorträgen und Tipps auf folgender zentraler Internetseite zu diesem Thema an: www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise