Hilden : Polizei kündigt Kontrollen an

Mit der „Lichttest“-Plakette an der Scheibe werden Fahrer durchgewunken.

Jetzt beginnt wieder die dunkle Jahreszeit. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer am Fahrzeug blenden den Gegenverkehr, zu niedrig eingestellte leuchten die Straße nur unzureichend aus. Noch gravierender ist die Gefährdung durch Fahrzeuge mit teilweise oder sogar komplett ausgefallenen Lichtern – diese werden nicht oder zu spät gesehen. Deshalb überprüft die Polizei in den nächsten Wochen mit verstärkten Verkehrskontrollen die Fahrzeugbeleuchtung.

Auto- und Lastwagenfahrer können sie schnell hinter sich bringen. Wenn sie die Beleuchtung ihres Fahrzeugs in einer Kfz-Innungs-Werkstatt prüfen lassen. Der Test ist kostenfrei. Bis Ende Oktober beheben Fachleute in bundesweit rund 40.000 Betrieben des Deutschen Kfz-Gewerbes kleinere Mängel sofort und kostenlos. Nötige Ersatzteile und umfangreichere Einstellarbeiten müssen allerdings bezahlt werden.

Längst nicht jedes Fahrzeug zeigt dem Fahrer einen Fehler in der Beleuchtung elektronisch an. Ein nur kurzer, selbst erledigter Licht-Check vor Fahrtantritt, bietet an 365 Tagen im Jahr ein echtes Sicherheitsplus, sagt die Polizei. Konkret heißt das: alle Lichtschalter betätigen, einmal rund ums Fahrzeug gehen und die Beleuchtung kontrollieren. Scheinwerfer- und Leuchten-Gläser regelmäßig reinigen, manuelle Leuchtweitenregulierungen bei Bedarf anpassen und den Waschwasser-Vorrat regelmäßig prüfen und ergänzen – dabei im Winter den Frostschutz nicht vergessen.

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland nimmt auf lange Sicht gesehen seit den späten 1970er Jahren ab. Schaut man sich die monatliche Entwicklung an, ist bei den Opferzahlen ein wellenförmiger Verlauf zu beobachten: Während der kalten Wintermonate gibt es weniger Verkehrstote in Deutschland als in den warmen Sommermonaten.