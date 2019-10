Tier der Woche : Powerbursche sucht Beschäftigung

Das Tier der Woche heißt Nero.

Er hat einen mitreißenden Charme und eine gesunde Portion jugendlichen Übermut. Er ist also sozusagen ein kleiner Hallodri, der gelernt hat, seine Leute um die Pfote zu wickeln. Nero heißt der schwarzweiße Australian Shepard-Bordercollie-Mix. Bei diesem Rasse-Mix sieht man schon, wie viel Energie in Nero steckt.

Der 2018 geborene Rüde kam im September ins Hildener Tierheim, und er ist eine selbstbewusste und wache Fellnase. Nur mit der Erziehung haperte es noch. All das Ungestüme, seine Energie, seine Kraft und die Lust auf Abenteuer müssen seine zukünftigen Herrchen oder Frauchen in richtige Bahnen lenken. Denn noch ist Nero ein recht bellfreundlicher Geselle. Er zieht an der Leine. Und wenn er sich langweilt, schreddert er schon mal irgendwelche Sachen mit seinen Zähnen. Das braucht konsequente Erziehung. Und da Nero so einiges mitbringt – er ist jung, hat ein schlaues Köpfchen, hat Lern- und Bewegungsfreude – ist er über den Arbeitsmodus gut erreichbar.